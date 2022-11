Sandrine Perrien est nommée DRH de Willis Towers Watson en France, avec effet immédiat, indique le cabinet de conseil le 10 novembre 2022. Elle a pour missions de "contribuer à l’intégration de la France dans le groupe et à renforcer les liens avec les équipes RH de WTW", de bâtir "une stratégie RH visant à développer les talents de WTW France [et] à attirer de nouveaux talents", et de "conduire le changement" tout en assurant "un dialogue social de grande qualité".