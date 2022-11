Politiques de l’emploi Réforme de l’assurance chômage : députés et sénateurs s’accordent sur un texte commun (la-croix.com). Le Sénat et l’Assemblée nationale se sont mis d’accord, mercredi 9 novembre, sur un texte commun sur la réforme de l’assurance chômage, la droite obtenant un durcissement plus poussé des règles d’indemnisation. Assurance chômage : la majorité fait passer l’essentiel de sa réforme (lesechos.fr). Députés et sénateurs ont trouvé ce mercredi un compromis...