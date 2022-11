Le groupe EDF lance, mardi 8 novembre 2022, sa nouvelle filiale Yxir qui permettra aux industriels "de maîtriser la qualité de leurs produits et services grâce au traitement et à l’analyse des données issues de leur système de management de la qualité". Yxir aidera ainsi "les équipes opérationnelles à prendre plus rapidement les bonnes décisions", indique EDF. Son directeur innovation, Julien Villeret, estime que "grâce à sa solution d’IA, Yxir permettra d’accompagner plus globalement les industriels vers l’atteinte de la neutralité carbone, en lien avec la stratégie d’innovation du groupe EDF".