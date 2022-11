Mobilité L’industrie automobile écoule toujours trop de véhicules thermiques, selon Greenpeace (lesechos.fr). Pour respecter l’objectif de contenir le réchauffement de la Terre à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle, la planète ne peut supporter plus de 315 millions de véhicules thermiques supplémentaires, d’après l’ONG. Or, selon elle, les industriels prévoient d’en écouler plus du double en 2022. Les véhicules électriques à énergie solaire sont (presque) prêts à prendre...