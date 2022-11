Sébastien Chantelot n'est plus le directeur de La Rochelle business school. Il a quitté Excelia le 22 octobre dernier, "les conditions de la collaboration n’étant plus réunies", répond le groupe à AEF info le 9 novembre 2022. C’est Tamym Abdessemed, directeur stratégie, institutionnel et développement des territoires d’Excelia qui assure l’intérim à la tête de la business school en attendant le recrutement d’un nouveau directeur ou d’une nouvelle directrice. Sébastien Chantelot avait été recruté à ce poste en 2018 (lire sur AEF info), après avoir dirigé l’ESC Pau pendant trois ans. Sur sa page Linkedin, il s’affiche aujourd’hui comme consultant indépendant en higher education.