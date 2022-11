La Fage, l’Unef, l’Anemf et l’Anesf jugent insuffisante la sanction prononcée par la section disciplinaire de l’université d’Angers à l’encontre d’un étudiant soupçonné de viol, à savoir une exclusion de deux ans avec sursis de l’établissement. Cela "permet à l’étudiant de reprendre librement ses études", regrettent les associations. L’université assure avoir traité "avec sérieux" cette affaire, par exemple en interdisant à cet étudiant l’accès à ses locaux. Ce dernier suit ses cours en ligne, mais "un accès ponctuel et contrôlé" est autorisé pour les TP notés et les examens.