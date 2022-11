Écoles d'ingénieurs : l'Ésial (université de Lorraine) va devenir « Télécom Nancy », école associée à l'Institut Mines-Télécom

« Renforcer la lisibilité de l'école, et donc contribuer à améliorer la quantité et la qualité du recrutement, dans le cadre du concours Telecom INT » et « permettre aux diplômés de se positionner encore mieux sur le marché de l'emploi » : telles sont les principales raisons du changement d'identité engagé par l'Ésial (École supérieure d'informatique et applications de Lorraine), indique à AEF André Schaff, son directeur, fin avril 2012. Cette démarche a été lancée à l'automne 2011. Pour l'école d'ingénieurs interne à l'université de Lorraine, devenue septième « école associée » de l'Institut Mines-Télécom en septembre dernier (AEF n°219125), l'idée est de « s'affirmer encore davantage comme une référence parmi les meilleures formations d'ingénieurs généralistes en informatique ». « Après réflexion collective, l'école répondra au nom de 'Télécom Nancy', dès que les instances compétentes auront validé sa nouvelle appellation », annonce-t-il aussi.