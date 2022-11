Membre de la délégation des entreprises du Sénat et co-rapporteur, avec Martine Berthet (LR, Savoie) et Florence Blatrix Contat (Socialistes et républicains, Ain), de "Faire de la RSE une ambition et un atout pour chaque entreprise" rendu public le 27 octobre 2022, Jacques Le Nay, (Union Centriste, Morbihan), revient, pour AEF info, sur les principales recommandations de ce rapport. Au programme: formation des membres des conseils d’administration, adaptation des réglementations aux PME et formation obligatoire dans les écoles de commerce et d’ingénieurs.