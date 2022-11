Le coup d’envoi des négociations de la future convention médicale (2023-2027) a été donné ce mercredi 9 novembre 2022 à la Cnam entre l’Assurance maladie et les représentants des six syndicats représentatifs des médecins libéraux. Thomas Fatôme a proposé aux négociateurs un calendrier ambitieux de dix réunions ponctué par des bilatérales fin novembre et fin janvier 2023. Les négociations sont prévues pour durer jusqu’au 22 février pour une signature éventuelle le 28 février prochain. La première réunion n’a pas permis de commencer d’aborder la question du "gain de temps médical" comme prévu.