Lancée le 2 juillet 2022 par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale, la mission d’information "flash" sur l’acceptabilité et les modalités de déploiement des ENR révèle, mercredi 9 novembre, les fortes divergences des trois corapporteures (Renaissance, LFI et RN), donnant le ton des débats à venir dans l’hémicycle. Celles-ci s’accordent toutefois à souligner la nécessité de planifier le développement des ENR, d’impliquer les populations pendant toute la durée du projet, dans une démarche de coconstruction, et d’accélérer l’instruction des dossiers.