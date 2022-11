Proposer aux apprenants en formation initiale et continue un "package global", qui inclut la formation, l’accompagnement, l’hébergement et la restauration : c’est ce que vise SNCF Réseau, dans le campus de Saint-Priest (Rhône), inauguré début octobre 2022. Il s’agit du troisième et dernier campus inauguré en France, qui s’inscrit dans un programme plus global de refonte de la formation au sein de l’entreprise gestionnaire du système ferroviaire. SNCF Réseau va par ailleurs maintenir en 2023 son effort de formation.