Un nouveau groupe de travail, qui s’inscrit dans le cadre de la future négociation relative aux carrières et aux rémunérations dans la fonction publique prévue en janvier 2023, se réunit ce 10 novembre 2022. Après l’égalité professionnelle, la DGAFP et les organisations syndicales se sont retrouvées autour du sujet de la santé au travail, deuxième thématique du programme "Fonction publique+". À l’ordre du jour : la mise en œuvre du plan santé au travail autour de quelques actions prioritaires pour 2023 et la présentation d’un projet de guide sur les espaces de discussions sur le travail.