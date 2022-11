La fédération Syntec et la fédération Cinov, les deux organisations patronales de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, ont signé avec la CFDT et la CFTC un avenant revalorisant les quatre premiers salaires minimaux. Compte tenu des délais d’extension, "l’application est attendue au plus tôt le 1er janvier 2023", précise la fédération Syntec dans un communiqué du 9 novembre 2022.