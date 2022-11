La future plateforme de candidature et de recrutement en master a été présentée ce 9 novembre par la Dgesip à des représentants d’établissements. Plusieurs participants indiquent à AEF info que, pour cette année au moins, deux plateformes vont cohabiter : "Trouver mon master" reste dédiée à l’information ; et une autre plateforme, au nom toujours inconnu, sera référente sur la partie candidature et recrutement. Il est aussi confirmé qu’il n’y aura pas de phase complémentaire cette année. Les candidats pourront formuler jusqu’à 30 vœux (15 en formation initiale et 15 en alternance).