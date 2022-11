Le MESR va pré-notifier aux établissements 80 % de leurs moyens nouveaux prévus dans le budget 2023. Un document et une note envoyés en préparation du Cneser du 15 novembre 2022 détaillent leur répartition. Sur les 472 M€ de moyens nouveaux, 382 M€ financeront des mesures RH, et notamment la revalorisation du point d’indice de 3,5 %. Les autres crédits sont dédiés à la mise en œuvre de la LPR, notamment son volet RH (+59,7 M€), ou encore à la réussite étudiante (+7,6 M€). La répartition des crédits entre opérateurs du programme 172 est détaillée sur le fil Recherche et Innovation.