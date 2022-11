François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, annonce ce mercredi 9 novembre 2022 l’activation du plan Orsan épidémie saisonnière/phénomène climatique. Le dispositif Orsan (pour Organisation de la réponse du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle) formalise la coordination régionale des dispositifs existants dans les trois secteurs : ambulatoire, hospitalier et médico-social. Il vise à organiser la réponse du système de santé et cherche à "fluidifier les prises en charge pédiatriques dans ce contexte épidémique".