Lors de son point de conjoncture, mercredi 9 novembre, la Capeb a déclaré qu’elle adresserait une liste de demandes à plusieurs ministres et à Élisabeth Borne, dans dix à quinze jours. Parmi ces requêtes figure un projet de loi pour faciliter les groupements momentanés d’entreprise, une mesure évincée de la loi climat et résilience par le Conseil constitutionnel. La Capeb propose également la création d’un prêt garanti par l’État pour la rénovation énergétique des logements, le prêt avance rénovation de la même loi climat et résilience relevant du "parcours du combattant".