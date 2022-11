CentraleSupélec se prépare à ouvrir deux bachelors en septembre 2023, tous deux d’une durée de quatre ans et tournés vers l’international. L’école d’ingénieurs, qui recrute pour la première fois sur le marché post-bac, s’associe avec deux établissements : d’une part, l’université canadienne McGill, pour former des bacheliers aux sciences de l’ingénierie, et d’autre part, l’Essec, pour lancer un programme alliant intelligence artificielle et management. Franck Richecoeur, directeur du cycle undergraduate, revient pour AEF info sur le lancement de ces nouveaux bachelors.