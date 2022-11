Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d’affecter 8,071 Md€ en autorisations d’engagement et 7,833 Md€ en crédits de paiement pour le programme 172 "recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires" de la Mires, soit une hausse de +336 M€ en CP par rapport à 2022 après transferts entre programmes. C’est ce que détaille une note préparatoire à la réunion du Cneser du 15 novembre 2022 : cette hausse résulte principalement de la déclinaison de la 3e année de la LPR (+226 M€ en CP) et du financement de l’augmentation du point d’indice (+121 M€ en AE et CP).