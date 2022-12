La présidente de l’université de Maastricht (Pays-Bas), Rianne Letschert, est élue présidente du comité directeur de la Coara (Coalition for advancing research assessment) lors de son assemblée constitutive, le 1er décembre 2022. Sylvie Rousset (CNRS) figure au comité. L’assemblée adopte à cette occasion les modalités de la gouvernance et du fonctionnement de la Coara, qui réunit les organisations ayant signé l’accord pour la réforme de l’évaluation de la recherche avant le 17 novembre - soit plus de 300. AEF info fait le point sur les signataires pour la France.