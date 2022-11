Par quel objectif remplacer celui — pour l’heure non tenu — de 100 Md$ par an de finance climat des pays développés à compter de 2025 ? Une vingtaine d’États ont exposé leurs attentes lors d’une réunion ministérielle organisée durant la journée "Finance" de la COP 27, le 9 novembre. Si les pays développés plébiscitent la mobilisation des financements privés, la redirection des flux financiers et l’élargissement de la base des pays contributeurs, les pays insulaires et moins avancés, la Chine et l’Inde demandent que les fonds soient majoritairement publics et alloués sous forme de dons.