Auditionné par la commission éducation de l’Assemblée nationale sur la laïcité à l’école, Christophe Peyrel, haut fonctionnaire adjoint de défense et de sécurité au MENJ, insiste sur l’importance du dialogue entre l’institution scolaire, l’élève et sa famille. Il reconnaît qu’il peut être "difficile" pour les personnels de direction d’interpréter le caractère ostensiblement religieux d’un vêtement et annonce la publication imminente d’un "guide" à destination de ces derniers, avec des "conseils très précis". Enfin, le ministère indique aussi travailler avec l’Arcom et certains réseaux sociaux.