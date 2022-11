L’Insee comptait 400 000 logements de plus au 1er janvier 2022 en France (hors Mayotte) qu’un an plus tôt, soit un total de 37,6 millions de logements. Alors que le parc augmentait en moyenne de 1,1 % par an depuis le début des années 1980, ce taux de croissance est tombé à 0,8 % depuis 2017. 82 % des logements sont des résidences principales, 55 % des logements individuels et 58 % des ménages sont propriétaires. Le nombre de nouvelles résidences secondaires continue de progresser plus vite que l’ensemble du parc de logements, de même que le nombre de logements vacants.