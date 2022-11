Le président et le rapporteur de la commission d’enquête parlementaire "visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France" ont présenté mercredi 9 novembre 2022 le programme de travail qui les conduira à remettre un rapport d’ici à avril prochain. Si la question du périmètre temporel de leur investigation a fait beaucoup couler d’encre, les deux députés souhaitent travailler par "carottage" et "se concentrer sur les processus décisionnels". Ils veulent nourrir les débats parlementaires autour de la future loi de programmation énergie-climat.