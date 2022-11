La France devra "disposer dans les cinq ans d’une cyberdéfense de tout premier rang mondial", déclare Emmanuel Macron en déplacement à Toulon, mercredi 9 novembre 2022. C’est l’un des dix objectifs de la "revue nationale stratégique" publiée ce même jour et qui devra nourrir un projet de loi de programmation militaire présenté "au début de l’année prochaine". Le chef de l’État érige par ailleurs "l’influence" au rang de "fonction stratégique", afin notamment d'"en user à notre profit dans les champs numériques et physiques". Il évoque aussi l’évolution de l’opération Sentinelle et des réserves.