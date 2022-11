La commission éducation de l’Assemblée nationale examinera le 16 novembre 2022 une proposition de loi Nupes visant à créer un corps de fonctionnaire pour les AESH. Examinée le 24 novembre en séance, elle prévoit aussi "la titularisation des AESH en poste au 1er septembre 2022", que leur temps de service de 24h hebdomadaires corresponde à un temps plein et que les AESH en poste "soient nommées fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d’un an". Objectifs du texte : résoudre "l’instabilité professionnelle liée au statut même des AESH", améliorer leur salaire et conditions de travail.