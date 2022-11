Une 3e semaine de fermeture des bâtiments à Noël, une invitation faite aux composantes et laboratoires de fermer une 2e semaine en février : ces réorganisations souhaitées par la présidence de l’université de Strasbourg dans le cadre de son plan de sobriété énergétique ont été adoptées le 8 novembre 2022 par le conseil d’administration. Ce vote clôt deux mois de débat interne, marqué par le rejet du projet en CFVU et une opposition unanime en CT et CHSCT. Le président Michel Deneken maintient qu’un réaménagement du calendrier est à moyen terme un levier pour alléger la facture énergétique.