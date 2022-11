La France regroupait 898 réseaux de chaleur et 35 réseaux de froid fin 2021, chiffre l’enquête 2022, présentée mercredi 9 novembre par le Syndicat national du chauffage urbain et Amorce. Avec un taux d’énergies renouvelables de 62,6 %, leur mix énergétique se verdit trop lentement pour atteindre les objectifs nationaux fixés en 2023. Les réseaux les plus vertueux ont pourtant connu un prix de la chaleur plus stable par rapport à l’année précédente. Lancé en mai 2022 par l’Ademe, l’appel à projets "une ville un réseau" a quant à lui d’ores et déjà suscité 190 candidatures.