Annoncé pour le 10 novembre 2022, le premier atelier biodiversité du Conseil national de la refondation "climat et biodiversité" est reporté en raison du mouvement de grève lancé par la CGT et auquel s’ajoute une journée de mobilisation à la RATP, apprend AEF info le 8 novembre 2022. Les trois ateliers devraient donc avoir lieu les 21 novembre, 2 décembre et 21 décembre — ce dernier rendez-vous intervenant à l’issue de la COP 15 sur la diversité biologique du 7 au 19 décembre à Montréal, où les États doivent adopter le futur cadre mondial de la biodiversité post-2020.