Logement Des ONG appellent l’État et les banques à investir 28 milliards d’euros par an pour la rénovation énergétique des logements (bfmtv.com). Les objectifs de neutralité carbone dans le bâtiment "requièrent la rénovation performante de 700 000 logements par an jusqu’en 2050". Rénovation énergétique : "très en retard", la France devrait investir cinq fois plus (latribune.fr). Une coalition d’organisations, dont plusieurs ONG de protection de l’environnement, appelle...