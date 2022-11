Voici une sélection de brèves sur la COP 27 alors que se profile la fin de la première semaine des négociations :une première version du programme de travail sur l’ambition des parties est publiéela présidence égyptienne reconnaît certains couacs dans l’organisation de la conférenceJoe Biden sera demain à Charm el-CheikhLes deux ambassadeurs climat John Kerry et Xie Zhenhua se sont brièvement rencontrésLa Turquie et le Mexique devraient prochainement publier de nouveaux plans climatLe Japon et l’Égypte reçoivent les premiers prix "Fossil of the day" du CAN International...