Au JO des 9,10, 11 et 13 novembre DÉFENSE ET SÉCURITÉ. Un emploi d’expert de haut niveau du groupe II placé au service de défense et de sécurité du MENJ, du MESR et du MSJOP est vacant. Le titulaire de cet emploi sera chargé de coordonner et d’animer la démarche de sûreté et de sécurisation de l’enseignement supérieur et de la recherche. ADMINISTRATION CENTRALE. Délégation est donnée à Dominique Jego, administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur...