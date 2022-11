Le décret prolongeant d'un an la période de bénéfice de l’APLD est publié au Journal officiel

Le décret n°2022-508 du 8 avril 2022 "prolonge de 12 mois la période de bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, afin de permettre aux entreprises d’en solliciter le bénéfice dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs". Jusqu’alors, il était possible d’en bénéficier 24 mois sur une période de référence de 36 mois. Publié au JO du samedi 9 avril 2022, ce texte précise que ces périodes s’apprécient "à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative". Ce décret abroge la disposition qui, dans le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, limitait l’ APLD "aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour extension, validation ou homologation au plus tard le 30 juin 2022."