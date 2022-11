Auditionné mardi 8 novembre 2022 par la commission des affaires économiques du Sénat, le ministre de la Ville et du Logement a été interpellé sur l’avenir d’Action logement, classé en administration publique par l’Insee fin août. Des sénateurs s’inquiètent de sa capacité à poursuivre le financement du logement social et du renouvellement urbain, ainsi que d’un possible démembrement de l’organisme paritaire. Le ministre continue de penser que la structure actuelle du groupe est la meilleure pour faire vivre le logement social.