Le ministère du Travail a adressé aux partenaires sociaux, le 8 novembre 2022, un "relevé de discussion" sur le premier cycle de concertation lancé dans le cadre de la réforme des retraites, consacré à l’emploi des seniors et à la prévention de l’usure professionnelle. À ce stade, le document fait état des pistes proposées par le gouvernement et des réactions des partenaires sociaux, sans opérer d’arbitrage. Les discussions sur ce thème vont se poursuivre pendant les deux prochains cycles de concertation, qui porteront sur l’équité et la justice sociale, et sur l’équilibre du système.