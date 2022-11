Les CA de Centrale Lille et de l’université de Lille vont se réunir le 15 décembre 2022 pour examiner un projet de convention d’association. Les deux établissements veulent continuer à travailler ensemble malgré la décision prise il y a deux ans par Centrale Lille de ne pas participer à l’EPE. "Nous sommes persuadés d’avoir pris la bonne décision à ce moment-là", indique Emmanuel Duflos, directeur de l’institut, lors d’un point presse début novembre 2022. Le projet de convention met en avant "des objectifs communs" et la volonté de travailler dans "un cadre collaboratif informel et agile".