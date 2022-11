François Germinet dresse le bilan de son action, après une décennie de mandats, à la tête de l’université Cergy-Pontoise puis de l’EPE CY Cergy Paris université, et à quelques semaines de son arrivée au SGPI (lire ici), dans un entretien à AEF info, le 8 novembre 2022. L’élection de son successeur à la présidence de CY aura lieu le 18 janvier, précise-t-il. Pour lui, l’établissement Cergy-Pontain autrefois considéré comme "une gentille petite université de banlieue, concentrée sur le 1er cycle", est devenu "plus visible et respecté", notamment sur la "réputation" de sa recherche. Être lauréat de plusieurs appels à projets a aidé, notamment pour mobiliser des "crédits d’impulsions" destinés à transformer ou créer des formations, tout en développant les ressources propres. Autre sujet évoqué : l’international et l’acquisition par l’EPE d’un ancien campus de l’école de design Strate, à Singapour.