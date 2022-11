La Cdefi salue les hausses de budget pour le supérieur, dans le cadre du PLF 2023 et du PLFR 2022, pour compenser la hausse du point d’indice, supporter les coûts de l’énergie, ou encore lutter contre la précarité étudiante et les VSS, dans un communiqué le 8 novembre 2022. Toutefois, les écoles d’ingénieurs sont "inquiètes quant à leur capacité à assumer les différentes charges dans un contexte d’inflation qui obère leur marge de manœuvre". La Cdefi plaide aussi pour que le mécanisme d’amortisseur électricité, annoncé par le gouvernement, concerne "l’ensemble des écoles publiques et privées".