Alors que l'université de Bourgogne a pris la décision, le 1er septembre 2022 en CA, de quitter la Comue UBFC (un recours auprès du TA a été déposé) et que l’État a coupé les crédits du PIA qui lui étaient alloués – soit 60 M€ – et demandé pour début décembre "un nouveau projet de coordination régionale robuste", deux démarches émergent : un EPE associant l’université de Bourgogne à des partenaires, comme Burgundy school of business ; et une Comue expérimentale, rassemblant l’université de Franche-Comté et les membres de la Comue restants, dont l’Institut Agro Dijon.