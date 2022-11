Gestion de l'eau : moins de 12 % des entreprises interrogées ont une démarche structurée (Deloitte-EPE)

Le cabinet de conseil Deloitte et l'association EPE (Entreprises pour l'environnement) publient jeudi 8 mars 2012 une étude selon laquelle moins de 12 % des entreprises interrogées disent avoir une démarche structurée dédiée à la gestion de l'eau (identification de l'ensemble des contraintes et des besoins locaux, définition de zones géographiques ou d'axes prioritaires, recensement de bonnes pratiques). Plus de 58 % d'entre elles formalisent des engagements accompagnés d'objectifs chiffrés (rationalisation de l'utilisation de l'eau, dialogue avec les parties prenantes). « L'intérêt de cette étude, c'est de montrer les pratiques volontaires, afin de tirer les autres entreprises vers le haut. La gestion de l'eau est un sujet encore émergent », déclare Claire Tutenuit, déléguée générale d'EPE. Parmi les exemples de bonnes pratiques cités dans l'étude figurent les initiatives des entreprises Vallourec, GDF Suez, Bayer, BASF, Bouygues, Saint Gobain, Pernod Ricard et Essilor.