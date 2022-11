Orientation, compétences en lecture et décrochage au programme du nouveau numéro de la revue de la Depp

Le numéro d’août 2022 d’Éducation et formations, revue de la Depp et du Sies , comprend plusieurs articles sur l’orientation dans l’enseignement supérieur. Un premier s’interroge sur "l’accès aux filières sélectives de l’enseignement supérieur au prisme des lycées d’origine", un autre article analyse les CPGE technologiques. D’autres articles portent sur l’acquisition de compétences : "Les compétences en lecture, en calcul et en compréhension orale selon le parcours scolaire" ; "Enseigner la lecture au CP. Pratiques déclarées des enseignants liées à l’usage des manuels de lecture et à la gestion de l’hétérogénéité" ; "Une approche innovante pour l’enseignement de la compréhension". La revue traite aussi de l’insertion des apprentis, des "décrocheurs qui raccrochent au microlycée" ou encore des "effets de l’âge à la séparation parentale sur la réussite scolaire et la position sociale".