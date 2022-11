"Le fait que l’État nous demande de renforcer notre dimension d’agence nationale de programmes, notamment via les PEPR, est logique et va dans le sens de la clarification des rôles des uns et des autres", estime Antoine Petit, PDG du CNRS, dans une interview à AEF info. "J’ai toujours été convaincu que cela n’avait aucun sens d’opposer les établissements publics français entre eux et je me réjouis que la ministre instaure une réflexion sur le positionnement des organismes vis-à-vis des universités et sur la gestion des UMR", poursuit-il. Il rappelle aussi la volonté du CNRS de "devenir tutelle secondaire d’une ou deux dizaines d’UMR", soulignant qu' "il n’y a qu’en France que l’on veut faire croire qu’elles sont intrinsèquement compliquées". Évaluation du HCERES, recrutement, pilotage des PEPR et rôle de l’innovation au CNRS, Antoine Petit revient sur les défis qui attendent l’organisme.