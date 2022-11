De 1er au 8 décembre 2022, les agents du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont appelés à voter pour leurs représentants dans les instances de dialogue social de leurs établissements ou organismes et du ministère. Il s’agit du premier scrutin depuis la loi de transformation de la fonction publique de 2019 qui instaure des CSA (comités sociaux administratifs) dans les établissements et au niveau national et restreint les compétences des CAP (commissions administratives paritaires).