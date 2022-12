La crise sanitaire a affecté la santé mentale des agents (lire sur AEF info) : entre le premier trimestre 2021 et 2022, les états dépressifs ont augmenté de 15 %, et désormais, 40 % des arrêts longs sont dus à des troubles psychiques, rapporte Christine Furon, médecin du travail coordinatrice, responsable du Pôle Prévention Santé travail au CDG 69 (centre de gestion du Rhône). Elle témoignait lors d’une journée sur la santé mentale des agents, début novembre 2022. Eric Négrel, directeur des RH et de la QVT à la mairie de L’Isle-d’Abeau (Isère), a témoigné de son expérience sur le terrain.