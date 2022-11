La branche professionnelle des entreprises de prévention et de sécurité a validé la création d’un CQP de 106 heures pour les JOP de 2024, quelques heures avant une réunion avec les ministres de l’Intérieur, du Travail et des Sports, jeudi 10 novembre 2022. Initialement réticente à une formation raccourcie et temporaire, la branche a obtenu des garanties de l’État, notamment sur la prise en charge du module complémentaire pour exercer comme agent de sécurité privée hors grands évènements. Elle mise sur un enregistrement du CQP avant la fin de l’année, à l’instar de l’OPSE pour sa certification.