À l’issue d’une réunion avec les 50 sites industriels les plus émetteurs de CO2, Emmanuel Macron a présenté sa stratégie pour décarboner l’industrie. Au programme, planification par technologies et plan spécifique par zones géographiques. L'objectif affiché est de permettre à l’industrie de doubler ses efforts en matière de décarbonation et d’atteindre les 20 millions de tonnes de CO2 évitées dans les dix ans.