Pierre-Alain Roche nommé PDG par intérim de la RATP

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en date du 26 septembre 2022, publié au Journal officiel du vendredi 30, Pierre-Alain Roche est chargé, à compter du 30 septembre, de l’intérim des fonctions de président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens. Il prend ainsi la suite de Catherine Guillouard, qui avait annoncé début septembre mettre fin à ses fonctions pour raisons personnelles (lire sur AEF info). Président de la section mobilités et transports à l’ IGEDD , Pierre-Alain Roche est le représentant de l’État au conseil d'administration du groupe RATP.