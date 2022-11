L'"alliance des acteurs de la branche, des autorités nationales et territoriales, du service public de l’éducation et de l’emploi, et de l’entreprise, permet de réunir les conditions nécessaires à des mises en relation efficaces avec les différents publics disponibles pour s’engager dans les métiers" en tension, estime l’Igas honoraire, Philippe Dole, dans le bilan de la première phase du plan de résorption des tensions de recrutement. Dans ce rapport remis, mardi 8 novembre 2022, il préconise la création d’une "instance permanente d’évaluation et de suivi" réunissant l’ensemble des acteurs.