Le président de l’Association des maires de France et maire (LR) de Cannes, David Lisnard, a présenté les grands thèmes du 104e congrès des maires de France, qui aura lieu à Paris du 22 au 24 novembre, lors d’une conférence de presse mardi 8 novembre 2022. La question du foncier occupera une place centrale alors que les communes éprouvent de plus en plus de difficultés, selon l’AMF, à trouver des terrains pour se développer.