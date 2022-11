Le projet ClimatSup Business, lancé fin 2021 par Audencia et le Shift Project avec l’objectif d’intégrer les enjeux écologiques aux formations de gestion, est arrivé à son terme. Après 12 mois de travail, la business school nantaise et le think tank ont présenté le 8 novembre 2022 un rapport intitulé "ClimatSup Business : former les acteurs de l’économie de demain". Ce rapport propose un socle de connaissances et de compétences sur les enjeux écologiques, "à intégrer dans les cours obligatoires enseignant les fondamentaux de la gestion". Soit 165 heures de cours, pour une formation en 3 ans.